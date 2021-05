«Daje Roma» diventa «Deigia Roma»: la conduttrice inglese alle prese con il post di Mourinho – Il video

«Scusa com’è?», chiede l’ospite. «D-a-j-e-», risponde la giornalista di Sky Sports Uk facendo lo spelling della misteriosa parola utilizzata da José Mourinho al termine del messaggio rilasciato via Instagram per annunciare il suo arrivo alla As Roma. «Rilascerò dichiarazioni a tempi debito. Daje Roma!», recitavano le ultime righe del post del tecnico portoghese, ripreso dalla stampa sportiva internazionale e letto con difficoltà dalla conduttrice. Un momento di ilarità diventato virale sui social tra l’entusiasmo dei tifosi romanisti.

Video: Twitter/@LeonardoPanatta

