Il numero degli attualmente positivi è ancora a quota 402.802 in tutta Italia. Calano i ricoverati in terapia intensiva (2.308) e i nuovi ingressi

Il bollettino del 6 maggio

Sono 11.807 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono invece 258, in calo dunque rispetto a ieri – 5 maggio -, quando erano state 267, e rispetto a due giorni fa (305). Il numero totale di morti in Italia ha dunque raggiunto la cifra di 122.263, mentre il numero degli attualmente positivi è ancora a quota 402.802 in tutta Italia. Complessivamente, dall’inizio del monitoraggio, sono 4.082.198 i cittadini italiani contagiati dal Sars-CoV-2.

La situazione degli ospedali

Attualmente, in Italia, sono 402.802 le persone con un’infezione ancora in corso. Di queste, 16.867 sono ricoverate con sintomi meno gravi (ieri erano 17.520), mentre 2.308 si trovano ricoverate nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 2.368). Nelle ultime 24 ore, i nuovi ingressi in rianimazione sono stati 127, meno dei 142 segnalati ieri.

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati analizzati 324.640 tamponi, quantità minore dei 327.169 test eseguiti ieri. Dall’inizio dell’emergenza, in Italia, i tamponi somministrati sono stati complessivamente 60.203.970. Continua la risalita del tasso di positività, passato, in tre giorni, dal 2,88% del 4 maggio e dal 3,2% di ieri al 3,6% di oggi.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regioe (in aggiornamento):

