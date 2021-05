Coronavirus, case farmaceutiche contro gli Usa sui brevetti dei vaccini. Si aggrava l’emergenza in India: quasi 4 mila morti in un giorno

In una nota, la Federazione internazionale che riunisce le aziende del settore si è detta «delusa» dall’iniziativa di Washington. A New Delhi, nonostante i dati in peggioramento, il premier Modi continua a dire no al lockdown duro

USA

Il presidente degli Usa Joe Biden.

Il crollo in Borsa dopo l’annuncio degli Usa

Fa rumore la decisione degli Stati Uniti di sospendere i brevetti dei vaccini anti-Covid. La Federazione internazionale delle aziende farmaceutiche (Ifpma), con sede a Ginevra, ha definito «deludente» l’iniziativa messa sul tavolo ieri dagli Usa. «Siamo totalmente in linea con l’obiettivo che i vaccini siano rapidamente e equamente distribuiti nel mondo. Ma, come abbiamo ripetuto più volte, una sospensione è la risposta semplice ma sbagliata a un problema complesso», si legge in un comunicato. Tra le compagnie che fanno parte dell’Ifpma figurano alcune tra le più importanti case farmaceutiche di cui si è spesso parlato in questi mesi di pandemia, incluse AstraZeneca e Pfizer.

Ieri Katherine Tai, rappresentante Usa per il commercio, ha dichiarato: «Si tratta di una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie della pandemia necessitano di misure straordinarie. L’amministrazione crede fermamente alla protezione della proprietà intellettuale ma per mettere fine a questa pandemia sostiene la revoca di certe protezioni per i vaccini anti Covid-19». Parole che, tra le altre cose, hanno avuto un effetto immediato in Borsa, dove i titoli dei colossi impegnati nella produzione dei vaccini sono crollati.

INDIA

Personale sanitario in un ospedale di New Delhi.

Superati i 21 milioni di contagi

L’India ha riportato 412.000 infezioni da Coronavirus nelle ultime 24 ore. Oltre 3.980 i decessi, mai così tanti in un giorno da inizio pandemia. Il bilancio complessivo sale così a oltre 21 milioni di casi di infezione (solo gli Stati Uniti ne hanno registrati di più) e 230.168 decessi. Nonostante questi numeri – peraltro sottostimati secondo gli esperti -, una situazione sanitaria che vede gli ospedali del Paese al collasso e il crescente pressing dell’opposizione, il premier Narendra Modi continua a rifiutarsi di imporre un lockdown nazionale duro per timori delle ripercussioni sull’economia.

