Ddl Zan, Tajani: «La famiglia senza figli non esiste». Sui social scoppia la polemica, Azzolina: «Ma in Forza Italia nessuno prende le distanze?»

Nuova polemica sul web: questa volta a essere preso di mira è Antonio Tajani. Ieri, 6 maggio, il coordinatore nazionale di Forza Italia aveva detto che «La famiglia, nucleo fondamentale della società, senza figli non esiste». L’intervento è avvenuto nel corso della conferenza stampa di FI sulle iniziative organizzate per la festa della mamma. Il discorso dell’azzurro non è passato inosservato: su Twitter c’è chi lo accusa di «non sapere di cosa stia parlando», mentre posta un’immagine che raffigura tutte le famiglie-tipo, comprese quelle formate da coppie single etero e coppie single omosessuali. «A tutte le persone che vorrebbero un figlio e non possono averlo, a tutte le persone che non vogliono un figlio, siete una famiglia a prescindere dalle str***ate che dice uno», scrive un’utente. «Quindi tutte quelle coppie che non riescono ad avere figli oltre a vivere questo tremendo dramma si devono sentire dire da Tajani che non sono una famiglia?», scrive un altro.

L’attacco di Lucia Azzolina

A opporsi al discorso del coordinatore di Forza Italia c’è anche l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. «Ma veramente? No figli = no famiglia. Quindi una coppia che non può o non vuole avere figli non è una famiglia? Ma Forza Italia è questa roba qua? Iper reazionaria e tradizionalista? C’è qualcuno che prende le distanze?», scrive in un tweet.

L’intervento di Tajani

Tajani ha poi spiegato che tre le priorità dello Stato deve esserci quella di «incentivare la maternità e sostenere le donne che vogliono fare figli, la maternità deve essere supportata dalle istituzioni». Questo per evitare che la popolazione decresca e, quindi si impoverisca: la denatalità comporta conseguenze anche economiche oltre a quelle sociali. Il riferimento, poi, alla violenza sulle donne, riguardo la quale Forza Italia ha presentato un documento «perché la maternità significa anche rispetto della donna. La donna non è una fattrice, si realizza pienamente con la maternità e noi dobbiamo tutelare il ruolo della donna nella società permettendole contemporaneamente di essere madre e di realizzarsi nel lavoro». E ancora: «Il nostro modello di società rischia di degradarsi se non si punta sulla natalità. Per questo bisogna aiutare e non penalizzare le famiglie numerose».

