Coronavirus, 139 vittime e 103 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 3,7%

Il bollettino del 9 maggio

Sono 139 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore, 85 in meno rispetto all’8 maggio. Si tratta del numero più basso dallo scorso 25 ottobre, quando i morti furono 128. Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 122.833. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute riporta 8.292 nuovi positivi. In calo rispetto a ieri, quando l’aumento giornaliero dei casi era stato di 10.176 unità; mentre sette giorni fa il bollettino indicava un totale di 144 decessi e 9.148 nuovi positivi, con circa 69 mila tamponi in meno. Oggi le regioni con il maggior incremento di casi sono Lombardia (+1.326), Campania (+1.233) e Lazio (+788).

MINISTERO DELLA SALUTE | Coronavirus, il bollettino del 9 maggio 2021

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente positive al virus sono 383.854. I dimessi e i guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria toccano quota 3.604.523, mentre i ricoverati con sintomi sono 15.420. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 2.192 pazienti; di questi, 103 hanno fatto il loro ingresso in rianimazione nella giornata di oggi (ieri 110). Rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi calano di 379 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 19 in meno. Sette giorni fa i ricoverati con sintomi erano 18.345 e i pazienti in terapia intensiva 2.524, con 109 nuovi ingressi.

Tamponi e tasso di positività

I dati arrivano a fronte di 226.006 nuovi tamponi, in calo di 112.430 unità rispetto a ieri, per un totale di 61.097.024 test effettuati dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività sale al 3,7% (ieri era al 3%).

I positivi al Covid-19 regione per regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

