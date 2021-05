Coronavirus, 198 decessi nelle ultime 24 ore. In lieve aumento il tasso di positività: 3,9% (ieri 3,7)

Il bollettino del 10 maggio

Terzo giorno di fila per quanto riguarda il calo dei nuovi positivi registrati nel bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute: oggi i contagi sono 5.080, ieri erano 8.292 e due giorni fa 10.176. Il numero totale dei casi di Coronavirus individuati dall’inizio della pandemia sale a quota 4.116.287. Nelle ultime 24 ore, in Italia, sono morte 198 persone, più delle 139 vittime segnalate il giorno precedente. Complessivamente, i decessi nel Paese hanno raggiunto la cifra di 123.031.

La situazione degli ospedali

I residenti in Italia con un’infezione al Sars-CoV-2 in corso sono 373.670. Di questi, 15.427 si trovano ricoverati con sintomi non gravi (ieri erano 15.420) e 2.158 sono sottoposti a cure intensive (ieri erano 2.192). Diminuisce il numero dei nuovi ingressi, nel giro di 24 ore, nei reparti di terapie intensiva: oggi i pazienti entrati in rianimazione sono 80, il giorno precedente hanno necessitato del trasferimento in reparto 103 persone.

Tamponi e tasso di positività

Il bollettino odierno è stato compilato in seguito all’analisi di 130.000 tamponi, meno dei 226.006 eseguiti ieri. Dall’inizio del monitoraggio, in Italia, sono stati somministrati 61.227.024 test. Sale il tasso di positività, passato dal 3,7% di ieri al 3,9% di oggi.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

