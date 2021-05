Bandiere blu 2021, ecco la lista delle spiagge migliori per la sostenibilità ambientale, Regione per Regione

Aumentano a 201 (erano 195 nel 2020) i Comuni italiani premiati nel 2021 con la Bandiera blu, il riconoscimento per la sostenibilità ambientale assegnato ogni anno dalla Fee, la Foundation for environmental education. In tutto si tratta di 416 spiagge, con 15 new entry situate in Abruzzo (Francavilla al Mare, Pescara, Martinsicuro), Calabria (Diamante, Santa Maria del Cedro), Campania (Camerota), Lazio (Fondi, Minturno), Marche (Altidona), Puglia (Bisceglie, Monopoli, Nardò), Sardegna (Aglientu) e Sicilia (Roccalumera, Modica). Per i porti turistici le Bandiere blu sono state assegnate in Basilicata a Marina di Policoro (Policoro), in Friuli Venezia Giulia a Portopiccolo Marina (Duino-Aurisina), in Liguria al Porto di Bordighera (Bordighera), in Puglia al Porto turistico Marina Resort “Bisceglie Approdi” (Bisceglie), in Sicilia a Capo D’Orlando Marina (Capo D’Orlando), in Veneto a Marina Resort Portobaseleghe (San Michele al Tagliamento).

Le spiagge regione per regione

Piemonte: Cannero Riviera (Verbano-Cusio-Ossola); Gozzano (Novara)

Lombardia: Gardone Riviera (Brescia)

Trentino Alto Adige: Bedollo, Baselga di Pinè, Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone (Trento)

Liguria: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina (Imperia); Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze (Savona); Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia. In provincia di La Spezia: Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia (Genova)

Toscana: Carrara e Massa (Massa Carrara); Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio (Lucca); Pisa; Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina (Livorno); Grosseto, Follonica, Castiglione della Pescaia (Grosseto)

Friuli Venezia Giulia: Grado (Gorizia); Lignano Sabbiadoro (Udine)

Veneto: Venezia, San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia (Venezia); Rosolina, Porto Tolle (Rovigo)

Emilia-Romagna: Comacchio (Ferrara); Ravenna, Cervia (Ravenna); Cesenatico (Forlì-Cesena); Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, Cattolica (Rimini)

Marche: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo (Pesaro Urbino); Ancona, Senigallia, Sirolo, Numana (Ancona); Potenza Picena, Civitanova Marche (Macerata); Fermo, Altidona, Pedaso (Fermo); Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Abruzzo: Martinsicuro, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi (Teramo); Pescara; Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto, San Salvo (Chieti); Villalago, Scanno (L’Aquila);

Molise: Campomarino (Campobasso)

Lazio: Trevignano Romano, Anzio (Roma); Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Minturno, Ventotene (Latina)

Campania: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri (Napoli); Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Vibonati, Sapri (Salerno)

Basilicata: Maratea (Potenza); Bernalda, Pisticci, Policoro, Nova Siri (Matera)

Puglia: Isole Tremiti, Peschici, Zapponeta (Foggia); Margherita di Savoia, Bisceglie (Barletta-Andria-Trani); Polignano a Mare, Monopoli (Bari); Fasano, Ostuni, Carovigno (Brindisi); Castellaneta, Maruggio, Ginosa (Taranto); Melendugno, Otranto, Salve, Nardò (Lecce)

Calabria: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Diamante, Roseto Capo Spulico, Trebisacce, Villapiana (Cosenza); Cirò Marina, Melissa (Crotone); Sellia Marina, Soverato (Catanzaro); Tropea (Vibo Valentia); Roccella Jonica, Siderno (Reggio Calabria)

Sicilia: Alì Terme, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Lipari, Tusa (Messina); Menfi (Agrigento); Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo (Ragusa)

Sardegna: Badesi, Castelsardo, Sorso, la stessa Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau (Sassari); Oristano; Tortolì, Bari Sardo (Nuoro); Quartu Sant’Elena (Cagliari); Sant’Antioco (Sud Sardegna)

