Coronavirus, accordo Uber-Casa Bianca: passaggi gratis verso gli hub vaccinali per frenare il calo. In Olanda dopo l’addio al coprifuoco, ripartono palestre e sex worker

L’accordo con le principali piattaforme di trasporto privato punta per la Casa Bianca a ridurre i disagi per gli spostamenti verso gli hub vaccinali. In Olanda il premier Rutte annuncia nuove aperture, a condizione che i ricoveri continuino a calare

USA

EPA/Chris Kleponis | Il presidente americano Joe Biden

Viaggi gratis per gli 80mila hub vaccinali negli Usa

La Casa Bianca ha stretto un accordo con i due principali servizi di trasporti privati, Uber e Lyft, per offrire passaggi gratuiti agli americani che dovranno raggiungere gli hub vaccinali. Come anticipato dal Wall street journal, l’obiettivo dell’amministrazione Biden è di somministrare i vaccini anti Covid per il 70% degli adulti entro il 4 luglio, cercando di contrastare il calo delle somministrazioni giornaliere che sta rallentando la campagna nazionale sui vaccini. In un comunicato, la Casa Bianca ha spiegato che la funzione sulle app delle due piattaforme sarà disponibile entro due settimane. Basterà indicare la destinazione o il punto di partenza con uno degli 80mila hub vaccinale vicino, nella speranza di abbattere una dei possibili ostacoli ad accedere alla vaccinazione.

OLANDA

EPA/BART MAAT |Il premier olandese Mark Rutte

L’Olanda allunga gli orari per bar e ristoranti

Anche l’Olanda si aggiunge alla maggior parte dei Paesi europei che si prepara a uscire dal periodo di lockdown, allentando altre restrizioni sui settori che prevedono contatti più frequenti. Eliminato il coprifuoco notturno a fine aprile, dalla prossima settimana il governo di Mark Rutte concederà la riapertura anche per le sex worker, decisione attesa soprattutto ad Amsterdam dove il famoso quartiere a luci rosse è in pausa dallo scorso ottobre, oltre palestre e parchi divertimento. Bar e ristoranti possono già effettuare servizio al tavolo solo all’aperto, ma dal 19 maggio slitterà di qualche ora il limite di chiusura imposto ora alle 18. Le aperture però, ha spiegato il premier olandese, saranno sempre condizionate dal calo delle terapie intensive e i ricoveri ospedalieri: «Non vogliamo altro che dare spazio alla società – ha spiegato Rutte – ma non vogliamo sbagliare poco prima del traguardo».

