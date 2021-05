Coronavirus, lo studio nel Regno Unito: con due dosi di vaccino diverso solo lievi effetti collaterali. In Ohio chi si vaccina può vincere 1 milione di dollari

La sperimentazione dei ricercato di Oxford ha coinvolto 830 volontari over 50. A loro sono stati somministrati due vaccini diversi tra prima e seconda dose. Negli Stati Uniti crescono i dubbi sull’iniziativa in Ohio, dove i fondi per l’emergenza Covid sono usati anche per una lotteria che dovrebbe incentivare le vaccinazioni

REGNO UNITO

EPA/DOMINIC LIPINSKI | Un gruppo di persone in attesa di ricevere il vaccino anti Covid a Manchester

Dosi miste del vaccino anti Covid inducono lievi effetti collaterali

La somministrazione di vaccini anti Covid diversi tra prima e seconda dose induce a una maggiore frequenza di effetti collaterali lievi o moderati, rispetto a quanto emerso finora dalla somministrazione dello stesso prodotto per il ciclo completo. Lo dicono i primi dati emersi da uno studio portato avanti nel Regno Unito dall’Oxford Vaccine Group, che sta studiando la sperimentazione Com-Cov con le diverse combinazioni dei vaccini anti Covid finora approvati dall’agenzia del farmaco britannica. Come riporta il Guardian, lo studio ha coinvolto finora 830 volontari di età superiore a 50 anni. A queste persone sono stati somministrati in combinazione una dose di AstraZeneca con una di Pfizer, e viceversa.

USA

EPA/Peter Foley | Un uomo in attesa di ricevere il vaccino anti Covid davanti a un cartello di sensibilizzazione sulla campagna vaccinale a New York

La lotteria per i vaccinati in Ohio

Diversi governatori negli Stati Uniti stanno dando fondo alla creatività per incentivare gli americani a farsi somministrare il vaccino anti Covid, dopo il calo registrato in buona parte del Paese che ha quasi dimezzato nell’ultima settimana le dosi medie giornaliere. Il New York Times racconta che ci sono Stati che offrono la colazione o una birra gratis al pub. E poi c’è l’Ohio, dove il governatore Mike DeWine ha lanciato una lotteria con cinque premi da 1 milione di euro da assegnare ogni settimana a un vaccinato sorteggiato.

Non mancano dubbi sull’iniziativa del repubblicano DeWine, considerando che i fondi del montepremi arrivano da quelli federali per l’emergenza contro il Coronavirus. Ma il governatore su Twitter ha tirato dritto: «So che qualcuno potrebbe dire: “DeWine sei pazzo! Questa tua idea di un progetto da un milione di dollari è uno spreco di denaro”. Ma il vero spreco a questo punto della pandemia, quando il vaccino è subito disponibile per chiunque, è una vita persa per il Covid-19».

