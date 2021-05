01.35 ​ - 14 maggio

L’esercito israeliano ha confermato di non essere entrato nella Striscia di Gaza, dopo che per ore le stesse forze di difesa israeliane avevano fatto intendere il contrario.

01.27 ​ - 14 maggio

«Una moltitudine di fiamme rosse illuminavano il cielo mentre le esplosioni assordanti dalla periferia di Gaza City facevano svegliare le persone. I raid erano così potenti che le persone all’interno della città, a diversi chilometri di distanza, potevano essere udite urlare per la paura». E’ questa la descrizione dei primi momenti dopo l’inizio dell’attacco israeliano a Gaza fatta dall’Associated Press.

01.13 ​ - 14 maggio

Scontri sono in corso tra palestinesi del quartiere di Al Issawiyah e le forze e i coloni israeliani nel quartiere di French Hill, nelle vicinanze dell’Università ebraica di Gerusalemme, a est della città.

01.07 ​ - 14 maggio

Aerei da guerra israeliani avrebbero colpito una casa nella città di Beit Lahia. L’abitazione sarebbe poi crollata mentre i civili erano ancora all’interno.



01.02 ​ - 14 maggio

Il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane, Roy Sharon, ha chiarito che le truppe di terra non sono entrate nella Striscia di Gaza.

00.55 ​ - 14 maggio

Secondo le testimonianze di abitanti di Gaza raccolte dal Wall Street Journal, truppe israeliane stanno avanzando con carri armati.

00.42 ​ - 14 maggio

L’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha annunciato che il Consiglio di sicurezza dell’Onu si riunirà domenica per «discutere della situazione a Israele e a Gaza». La diplomatica ha inoltre aggiunto che «gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi attivamente nella diplomazia ai massimi livelli per cercare di allentare le tensioni».

00.31 - 14 maggio

Secondo il The Guardian, il portavoce dell’esercito, Jonathan Conricus, ha confermato che i soldati israeliani sono entrati a Gaza. Per Reuters, invece, che ha contattato ufficiali dell’esercito, le forze israeliane non sarebbero entrate nella Striscia ma starebbero attaccando la Striscia dal lato israeliano del confine. Alcuni residenti del nord di Gaza, vicino alla frontiera con Israele, hanno detto di non aver visto segni di un’invasione di terra, ma di star assistendo a dozzine di attacchi aerei.

00.25 - 14 maggio

I media locali riportano che le forze israeliane hanno tagliato l’elettricità in tutta la Striscia e che sono state usate armi al fosforo. Queste ultime bandite dalla comunità internazionale e considerate quindi illegali.

00.22 - 14 maggio

Almeno 20 razzi sono stati lanciati da Gaza verso la città di Ashkelon. Nel resto d’Israele stanno invece scoppiando nuovi scontri tra la popolazione palestinese e quella israeliana. Nella città di Lod un video ha ripreso uno scambio di colpi di arma da fuoco tra palestinesi con cittadinanza israeliana e membri delle forze di sicurezza israeliane.

00.15 - 14 maggio

Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno invaso la Striscia di Gaza. L’operazione militare via terra è iniziata verso le 23.20. Al momento, almeno 100 attacchi aerei hanno colpito il nord ovest di Gaza. «Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. L’ultima parola non è stata detta e questa operazione proseguirà per tutto il tempo necessario», ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un messaggio pubblicato su Twitter dopo l’ingresso a Gaza di truppe di terra israeliane. «Le forze aeree e di terra dell’IDF (Forze di difesa israeliane) stanno ora attaccando la Striscia di Gaza. Maggiori dettagli in arrivo», ha fatto sapere l’Israeli Air Force. Hamas ha risposto lanciando razzi su Israele.

Secondo media locali, la situazione è particolarmente grave nel nord della Striscia dove bombardamenti aerei stanno andando avanti incessantemente. Le forze israeliane starebbero usando anche jet da combattimento ed elicotteri, mentre il numero delle vittime palestinesi dall’inizio dell’escalation è salito a 103, di cui 27 bambini. L’IDF ha nel frattempo dichiarato di aver preso di mira due edifici che ospitavano le unità informatiche di Hamas.

