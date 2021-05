Milano, la manifestazione pro Gaza in piazza Duomo: «Dalla politica nessuna adesione» – Il video

Dopo la manifestazione pro-Israele che si è tenuta ieri 11 maggio nel quartiere ebraico di Roma, la risposta a sostegno della popolazione palestinese passa da Milano. In piazza del Duomo, infatti, si sta tenendo il sit-in “(R)esistiamo”, evento organizzato dai Giovani palestinesi d’Italia e Assopace Palestina a cui hanno aderito associazioni e gruppi del territorio milanese come Cantiere Milano. L’iniziativa arriva dopo l’escalation militare registrata in Israele e nella Striscia di Gaza negli ultimi giorni. Il raduno anticipa una serie di manifestazioni in diverse città italiane promosse dagli stessi organizzatori del sit-in di oggi pomeriggio, che si svolgeranno in concomitanza con l’anniversario dell’esodo palestinese del 1948 noto come Nakba. «La manifestazione nasce dall’iniziativa delle due realtà filo-palestinesi e dall’adesione di realtà sociali della città di Milano attive da decenni come la nostra», fanno sapere a Open dall’organizzazione Cantiere, «tuttavia al momento non c’è stato il supporto istituzionale o di personalità della politica, anche se pensiamo che qualcuno possa prendere parte al sit-in pur senza bandiere di partito».

Il tuo browser non supporta il tag iframe



