Anche il M5s contro il coprifuoco: Di Maio: «I dati migliorano. È ora di superarlo»

Prima la riunione con i ministri del Movimento 5 Stelle, poi il post con la posizione è ufficiale di Luigi Di Maio. La nuova parola d’ordine è chiara: «Abbandonare il coprifuoco». La decisione di muoversi in questa direzione arriva dai dati sull’epidemia di Coronavirus: per la prima volta da ottobre nelle ultime 24 ore il numero dei decessi è sceso sotto quota 100. «I dati – scrive Di Maio – ci dicono che ora è il momento di superare il coprifuoco: il bollettino di oggi è in netto miglioramento. Per la prima volta da ottobre le vittime scendono sotto quota 100 e i contagi si fermano a circa 5700». Secondo il ministro degli Esteri procedere in questa direzione serve anche per favorire il turismo: «Lo dobbiamo fare anche per diventare davvero attrattivi per i turisti stranieri e permettere ai ristoratori e commercianti di lavorare al meglio, per sfruttare il potenziale dell’estate e rimettere in moto l’economia del Paese». Secondo l’agenzia stampa Ansa alla riunione dei ministri del Movimento 5 Stelle hanno partecipato anche Vito Crimi, i capigruppo Ettore Licheri e Davide Crippa e il sottosegretario Pierpaolo Sileri.

