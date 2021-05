X-Factor, sarà Ludovico Tersigni il nuovo conduttore del talent show dopo l’addio di Cattelan

Sarà Ludovico Tersigni a condurre la nuova edizione del talent show musicale X-Factor, che andrà in onda su Sky. Tersigni arriva dopo dieci anni di “impero” Cattelan: il conduttore aveva annunciato il suo addio lo scorso dicembre, alla fine dell’edizione 2020 del programma. Il giovane attore, classe 1995, è diventato famoso in Italia grazie al suo ruolo da co-protagonista nell’adattamento italiano di Skam, serie tv teen disponibile su Netflix. Il suo esordio davanti alle telecamere risale però al 2014 quando recita in Arance & Martello, il film diretto da Diego Bianchi (suo zio) e presentato in anteprima alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2015 ha poi debuttato in televisione con un ruolo in Tutto Può Succedere, adattamento italiano della serie della Parenthood (della Nbc).

Immagine di copertina: Ansa

