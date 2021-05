Coronavirus, riaperture nel Regno Unito a rischio stop: crescono i casi di variante indiana. In Francia risalgono i contagi a due giorni dal via libera i bar all’aperto

REGNO UNITO

EPA/NEIL HALL | Il premier britannico Boris Johnson

Crescono i contagi per la variante indiana

Nel giorno delle riaperture dei pub al chiuso nel Regno Unito, oltre che teatri e cinema, cresce la preoccupazione degli esperti per la minaccia della variante indiana che ha segnato un nuovo picco di casi Covid. Come riporta il Guardian, gli esperti sostengono che il ceppo indiano diventerà prevalente nel Regno Unito in pochi giorni, dopo che le rilevazioni hanno fatto emergere un aumento dei casi del 75% dallo scorso giovedì. Dopo che il premier Boris Johnson ha definito il piano di riaperture: «Cauto ma irreversibile», il governo ha deciso di intensificare i test e le vaccinazioni in quelle zone del Paese in cui sono aumentati i contagi, in particolare nella zona Nord-Ovest vicino Manchester. Crescono le polemiche tra chi rimprovera al governo di aver aperto con troppa fretta e chi poi critica il ritardo con cui il governo ha interrotto i collegamenti con l’India. I tempi della road map del governo britannico potrebbero subire degli slittamenti, come ha fatto intendere un portavoce di Downing street: «La variante indiana potrebbe porre sei problemi ai nostri progressi – ha spiegato – e potrebbe rendere più difficile il passaggio alla fase 4».

FRANCIA

EPA/IAN LANGSDON | Volontari della Protezione civile francese all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi

La Francia riapre ma i contagi risalgono

La pressione sulle strutture ospedaliere in Francia, in particolare sulle terapie intensive, ha continuato a calare negli ultimi giorni. Ma non altrettanto hanno fatto i dati sui nuovi casi, che hanno interrotto la fase di calo nelle ultime due settimane, secondo Reuters. Un segnale di allarme per le autorità sanitarie francesi, proprio a due giorni dalla riapertura di bar e ristoranti all’aperto. Il numero di nuovi casi di ieri, lunedì 17 maggio, è risultato in aumento dell’1,74% rispetto alla settimana precedente. La media settimanale dei nuovi casi è aumentata leggermente quindi a 14.394, dopo essere scesa senza interruzioni dal picco di 42 mila del 2021.

