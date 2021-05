Verso il vaccino Pfizer per gli studenti delle scuole medie, Speranza: «Il 28 maggio atteso via libera dell’Ema su 12-15 anni» – Video

Entro l’inizio del prossimo anno scolastico, potrebbero ricevere il vaccino anti Covid anche i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Ad confermarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, che al Question time alla Camera oggi 19 maggio ha anticipato che è prevista per il 28 maggio la decisione dell’Ema, l’agenzia del farmaco europea, sull’uso in emergenza del vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni. Una decisione che, in caso di esito positivo, sarà «strategica in vista del nuovo anno scolastico», ha detto il ministro. Al momento solo Pfizer è somministrato per gli over 16, mentre tutti gli altri vaccini sono riservati ai maggiorenni: «È un fatto molto importante perché vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza degli istituti. Aspettiamo», ha concludo il ministro, «che dall’Ema arrivino maggiori informazioni su queste fasce d’età».

Video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev

