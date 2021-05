«Sono non binaria: da oggi chiamatemi “loro”»: il coming out di Demi Lovato su Instagram – Il video

«Oggi è un giorno in cui sono così felice di condividere la mia vita con tutti voi: sono orgogliosa di farvi sapere che da oggi mi identifico come non binaria e cambierò ufficialmente i miei pronomi con loro, non vedo l’ora». Come le persone che si definiscono non binarie, anche Demi Lovato non si riconosce nelle etichette legate al genere maschile e femminile. Nella comunità Lgbtqia+ la lettera “q” sta per queer, dal tedesco quer ovvero “diagonale”, ed esprime proprio la posizione delle persone non binarie. L’annuncio arriva direttamente dal suo account Instagram, dove l’artista americana, reduce dalla pubblicazione del nuovo singolo Dancing with the Devil, comunica ai fan la sua decisione. «Ho passato la maggior parte della mia vita a crescere davanti a tutti voi. Avete visto il buono e il brutto di me», ha detto Lovato.

