Ecco la foto del tavolo e del bicchiere rotto davanti a Damiano dei Maneskin, accusato di aver «pippato» cocaina

Damiano David dei Maneskin, fresco vincitore insieme ai suoi amici dell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, è stato pesantemente accusato sui social di aver sniffato cocaina durante il conteggio dei voti finale. Anche i media francesi, come Paris Match, hanno cavalcato l’ondata dell’indignazione senza notare la distanza tra il volto del cantante e il tavolo dove si sostiene fosse presente lo stupefacente.

«Eurovision 2021: le vainqueur italien a-t-il pris de la cocaïne en direct ?» titola Paris Match.

Durante la conferenza stampa lo stesso Damiano, rispondendo al collega svedese, smentì categoricamente di aver assunto cocaina e racconta di un bicchiere rotto a causa del chitarrista Thomas. La band, dal proprio account Instagram, si era resa disponibile anche a fare i test pur di smentire ulteriormente le dicerie sul conto del cantante.

Eppure, bastava vedere bene il video per notare che Damiano stava esultando ed era troppo lontano con il viso dal tavolo anche per toccarlo con la lingua (salvo che fosse un «uomo formichiere»), ma dai social non tutto vien per nuocere e in aiuto del gruppo troviamo una foto pubblicata dall’utente Twitter Raul Sanchez (@raoulito21).

Ora risulta possibile vedere non solo il bicchiere rotto a terra, ma anche la distanza che c’era tra il posto a sedere e il tavolo stesso, tale da rendere difficile una qualsiasi «pippata».

