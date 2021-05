Omicidio Regeni, verso il processo per gli 007 egiziani. Il gup: «Assenti volontari: ampia copertura mediatica, sapevano di essere indagati» – Il video

L’udienza per il rinvio a giudizio degli 007 egiziani va avanti dopo che il Gup di Roma, Pierluigi Balestrieri, ha respinto l’eccezione dei quattro difensori per l’assenza degli imputati accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni. I quattro non potevano non sapere di essere coinvolti nell’indagine, spiega il gup che ha certificato la: «volontaria sottrazione dal processo», ormai un «fatto notorio» vista la «copertura mediatica capillare e straordinaria». L’accusa ha poi depositato oggi una memoria che ribadisce come tutti gli imputati sapevano dell’esistenza del procedimento visto che sono stati ascoltati ripetutamente dalla magistratura egiziana, dopo che la procura di Roma ha fatto richiesta di rogatoria. Presenti in tribunale anche i genitori del ricercatore italiano ucciso e torturato in Egitto a fine gennaio del 2016. L’udienza era stata spostata lo scorso 29 aprile dopo che un avvocato era entrato in contatto con una persona positiva al Covid. La richiesta di un processo era arrivata il 20 gennaio scorso. Gli imputati, il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif sono accusati a vario titolo di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. Ad aprile, gli inquirenti erano riusciti a ottenere nuove testimonianze chiave contro gli 007 egiziani. Secondo i testimoni il ricercatore italiano sarebbe stato ucciso nella sede della National security egiziana. I testimoni hanno inoltre chiarito ai magistrati che gli agenti segreti avrebbero pianificato i depistaggi già poche ore dopo la morte di Regeni.

regeni

Il tuo browser non supporta il tag iframe

L’arrivo in tribunale dei genitori di Giulio Regeni

Leggi anche: