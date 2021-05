Bufera sulla Partita del cuore, lo sfogo dalla Nazionale cantanti (cancellato). Primi forfait tra gli artisti: «Chiarite su Aurora o non giochiamo»

Intanto, Andrea Mariano dei Negramaro e Alberto Guidetti dello Stato Sociale hanno annunciato che se non arriveranno delle scuse stasera non scenderanno in campo

Dopo l’episodio di sessismo di cui è rimasta vittima Aurora Leone, cacciata dalla cena della vigilia della Partita del Cuore perché donna, la Nazionale Cantanti ha risposto con un post su Instagram, poi cancellato. «Alessandra Amoroso, Madame, Jessica Notaro, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Rita Levi di Montalcini, sono solo alcuni dei nomi delle tantissime donne che dal 1985 (anno in cui abbiamo giocato a San Siro, per la prima volta, contro una compagine femminile), hanno partecipato e sostenuto i nostri progetti», scrive la Nazionale Cantanti.

«Il nostro staff è quasi interamente composto da donne, come quest’anno sono donne le conduttrici e la terna arbitrale della “Partita del cuore”. La Nazionale Italiana Cantanti non ha mai fatto discriminazioni di sesso, fama, genere musicale, colore della pelle, tipo di successo e followers. C’è solo una cosa nella quale la Nazionale Cantanti non è mai scesa a compromessi: noi non possiamo accettare arroganza, minacce, maleducazione e violenza verbale dai nostri ospiti».

Altre reazioni, e risposte, sono arrivate dal mondo dello sport. La campionessa olimpica Valentina Vezzali, e sottosegretario di con delega allo sport nell’attuale governo, ha parlato dell’ennesima «triste attestazione di quanta strada ci sia ancora da fare. “Da quando in qua le donne giocano a calcio” evidenzia la necessità di tanta cultura sportiva. Si punta al cuore, ma qui bisogna ricominciare dal cervello».

Le scuse di Ramazzotti

Andrea Mariano dei Negramaro ha invece annunciato su Instagram che se la nazionale Cantanti non dovesse scusarsi allora stasera non scenderà n campo: «Non mi sento di partecipare all’incontro», ha scritto. La stessa reazione è arrivata da Alberto Guidetti dello Stato Sociale: «Come uomo di spettacolo e di sport non posso accettare di stare in un luogo dove il regolamento interno sia apertamente discriminatorio e sessista». Mentre il cantante Eros Ramazzotti, sempre su Instagram, ha chiarito che la nazionale cantanti è stata coinvolta direttamente «nella vicenda scaturita dal comportamento di due persone dello staff. Stavamo parlando tra di noi mentre cenavamo, abbiamo sentito delle voci alzarsi senza capire cosa stesse succedendo». Ramazzotti ha aggiunto che stamattina si sarebbe incontrato con Aurora e Ciro «per spiegare meglio la dinamica dell’avvenimento e scusarci pubblicamente dell’accaduto». Il cantante ha inoltre aggiunto che la nazionale cantanti non è sessista e tantomeno razzista e omofoba.

