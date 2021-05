A Ceuta scoppia la protesta contro l’arrivo del leader di estrema destra Abascal: scontri tra manifestanti e polizia – Il video

Torna la tensione a Ceuta dove ieri sera, 24 maggio, ci sono stati scontri tra la polizia e diversi manifestanti che protestavano contro l’arrivo di Santiago Abascal, leader del movimento di estrema destra Vox. Noto per le sue posizioni xenofobe e anti-immigrazione, Abascal aveva organizzato una conferenza stampa proprio nella città al centro dell’emergenza migratoria spagnola che solo nelle ultime settimana ha coinvolto più di 8mila persone provenienti dal Marocco. Secondo l’agenzia di stampa Efe, i manifestanti si sono radunati sotto l’albergo che ospitava Abascal quando gli agenti in assetto antisommossa sono intervenuti per disperdere la folla. Due persone sono state arrestate e sette agenti sono rimasti feriti.

Video: Twitter/@marocdiplomatique

Leggi anche: