Addio a Carla Fracci, maestra per i giovani: «Aiutiamoli perché hanno energia e talento» – Il video

«Voglio insegnare la danza ai più giovani, che hanno bisogno di maestri». Parlava così Carla Fracci in un’intervista del 2016 diffusa dal sito Alanews. Nell’intervista l’étoile, scomparsa questa mattina a Milano all’età di 84 anni a causa di un cancro, parlò del ruolo dei maestri per i giovani e del lavoro da fare da parte delle istituzioni per promuovere la danza, «un’arte con la “A” maiuscola». La clip fu girata in occasione degli 80 anni della leggenda della danza classica, festeggiati con una sua esibizione al Teatro San Carlo di Napoli. «Spero che non sia l’ultima volta perpoter lavorare con i giovani, che hanno bisogno di maestri. E siccome in base alla mia esperienza e al lavoro mi sento maestra», affermava Fracci, «spero di ritornare come tale per i giovani: aiutiamoli perché hanno voglia di fare, talento ed energia. Le istituzioni e i governi devono capire che non bisogna sottovalutare questa arte. Senza voler essere polemica dico che ci sono cose che non vanno. Per esempio è abbastanza sciocco pensare di non avere una compagnia italiana», concluse la ballerina.

Video: YouTube/Alanews

