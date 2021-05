Coronavirus, sono 126 le vittime (ieri 171). Calano i ricoveri ordinari e le terapie intensive

Il bollettino del 28 maggio

Sono 3.738 i nuovi contagi da Coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in calo rispetto ai 4.147 del giorno precedente. e Secondo i dati forniti dal ministero della Salute e dalla Protezione civile il numero delle vittime è di 126, ieri erano state 171. Per un totale di 125.919 decessi dall’inizio del monitoraggio.

La situazione negli ospedali italiani

Sono complessivamente 8.834 le persone positive al Coronavirus ricoverate negli ospedali. Di queste, 7.192 si trovano in un reparto non critico (ieri 7.707), mentre 1.142 sono in terapia intensiva (ieri 1.206). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono invece stati 41, ieri 38.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati in Italia 249.911 tamponi, contro i 243.967 del giorno precedente. Un dato che fa segnare un tasso di positività dell’1.5%, contro l’1.7% di ieri.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

