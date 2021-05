Fiato sospeso alla Nasa per l’elicottero Ingenuity: rischia lo schianto durante il sesto volo su Marte – Il video

Ci sarebbe un errore nel tempo di navigazione dei sistemi dietro il problema registrato durante il sesto volo su Marte dell’elicottero Ingenuity. Sabato 22 maggio, infatti, il mezzo di supporto al rover Perseverance, in missione su Marte dallo scorso febbraio, ha effettuato un giro di esplorazione a un’altitudine di 10 metri quando ha iniziato a oscillare pericolosamente rischiando lo schianto al suolo marziano. Lo scorso aprile, in particolare, l’elicottero è stato il primo mezzo di questo tipo a sorvolare il cielo marziano. Secondo i dati raccolti dagli ingegneri della Nasa e dai funzionari del Jet Propulsion Lab, l’elicottero ha iniziato a inclinarsi in avanti e indietro fino a 20 gradi subendo un picco energetico. A causa dell’attivazione del sistema di soccorso Ingenuity è atterrato a meno di cinque metri dal punto previsto per la manovra.

Video: Ansa

