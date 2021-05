Partita del cuore, Bugo commenta il tweet di Ruggeri: «Bravo Enrico, questi ebeti devono svegliarsi»

«Bravo Enrico, dovremmo mostrare quando alla Partita del Cuore del 2020 erano con noi la Moroso, Madame e Roberta Vinci (tra le altre). Tutti questi ebeti da social meriterebbero 2 o 3 carciofi in c*lo per svegliarsi». È il commento di Bugo, nome d’arte di Cristian Bugatti, al post di Enrico Ruggeri, che ha riacceso la polemica sul caso Aurora Leone. Le parole del cantante hanno provocato diverse reazioni da parte degli utenti su Twitter, dove è avvenuto lo scambio di messaggi. «Quando dici ebeti ce l’hai con noi o coi Jackal?», scrive un utente sulla piattaforma, «Bisogna rivalutare Morgan», scrive un altro rievocando il litigo tra il cantautore e Morgan, avvenuto a Sanremo 2020. «Inizio a pensare che avesse ragione su di te», sentenzia un altro contro Bugo.

Ruggeri, capitano della Nazionale Italiana Cantanti, aveva postato una foto di una tavolata pre-partita del Sona Calcio, compagine veronese di serie D, facendo riferimento alla vicenda che ha visto accusare di sessismo l’ex direttore generale Gianluca Pecchini. «Pranzo pre-partita del Sona Calcio. I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo», aveva scritto Ruggeri nella didascalia. Dopo le accuse, l’uomo ha denunciato l’attrice dei The Jackal Aurora Leone, che lo aveva accusato di averle chiesto di alzarsi dal tavolo dei giocatori convocati in quanto donna.

