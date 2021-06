Coronavirus, da lunedì altre quattro Regioni in zona bianca. Fontana: «Il 14 giugno toccherà alla Lombardia»

Il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe firmare, nelle prossime ore, le ordinanze che decreteranno l’ingresso in zona bianca di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. In queste quattro regioni, che si aggiungeranno a Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna, riapriranno tutte le attività che in zona gialla sono sottoposte a chiusura. Il passaggio nella fascia di rischio più bassa avverrà lunedì 7 giugno. La settimana successiva, poi, sarà la volta di altre regioni: il 14 giugno dovrebbero beneficiare del passaggio in zona bianca – se il trend dell’incidenza dei contagi da Coronavirus si mantiene ai livelli attuali – Emilia-Romagna, Lazio, Lazio, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia e Lombardia. Il governatore lombardo Attilio Fontana ha confermato: «Se le cose vanno in questo modo dal 14 giugno la Lombardia sarà in zona bianca». Per entrare in zona bianca, i dati epidemiologici devono far registrare un’incidenza settimanale di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti.

Cosa cambia per le zone bianche

In Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, dal 7 luglio, decadrà dunque la misura del coprifuoco: nessun limite di orario alle uscite serali. Resta, invece, obbligatorio l’utilizzo di mascherine, sia all’aperto che al chiuso, così come il mantenimento del distanziamento interpersonale e l’attività di sanificazione e areazione dei locali. Fatta salva la possibilità, per i presidenti delle Regioni, di introdurre norme più restrittive, le riaperture in zona bianca riguardano le sale giochi, le sale scommesse, i bingo e i casinò, i centri culturali, sociali e ricreative. Queste attività avrebbero riaperto comunque, in zona gialla, ma a partire dal mese di luglio. Con l’ingresso in zona bianca è anticipato anche il via libera ai ricevimenti, per matrimoni e battesimi ad esempio. Vige l’obbligo del green pass per chi partecipa ai banchetti.

Il possibile calendario dell’ingresso delle regioni in zona bianca

