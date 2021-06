Coronavirus, 65 decessi in 24 ore. Lieve aumento degli ingressi in terapia intensiva: 25 (ieri 20)

Sono 1.273 i nuovi positivi registrati, in calo rispetto ai 2.275 di ieri. Resta stabile all’1,51% il tasso di positività

Il bollettino del 7 giugno

Scendono i nuovi casi di Coronavirus segnalati in Italia nelle ultime 24 ore dal bollettino della Protezione civile e del Ministero della Salute. Oggi, 7 giugno, sono 1.273, un dato in calo rispetto ai 2.275 registrati dal monitoraggio di ieri. Sul fronte dei decessi la curva registra una risalita: oggi sono 65 contro i 51 segnalati nella giornata di ieri, per un totale di vittime registrate da inizio emergenza arrivato a quota 126.588.

La situazione negli ospedali

Il totale dei dimessi e dei guariti oggi è di 3.918.657, mentre i ricoverati con sintomi sono 4.910. Un dato in calo rispetto ai 4.963 segnalati dal precedente bollettino. Sono 759 i pazienti ospedalizzati nei reparti di terapia intensiva (ieri 774); di questi, 25 hanno fatto il loro ingresso nell’ultima giornata (ieri 20).

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati elaborati 84.567 nuovi tamponi, un’attività in calo rispetto a quella registrata ieri con 149.958 test eseguiti. Il tasso di positività si attesta stabile all‘1,51%.

Ieri e oggi



Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

