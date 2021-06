L’addio di Emma a Michele Merlo con l’ultima dedica, sui social la commozione di fan e cantanti

«Ciao Michele, ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi». Emma Marrone ricorda così l’amico e collega Michele Merlo, scomparso nella notte tra ieri, 6 giugno, e oggi in seguito a un’emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. La cantante ha salutato per l’ultima volta il ragazzo, appena 28enne, con un un post su Instagram. Nella foto, loro due abbracciati, e la scritta: «Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati.

Fai buon viaggio Michi».

Si accoda anche Ermal Meta, che ha espresso il suo dolore con un messaggio su Twitter: «Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo», ha scritto. Immediata anche la commozione della community di Spotify Italia: «Senza parole. Ciao Michele, non ti dimenticheremo», scrivono in un post corredato da un primo piano del cantante.

Si stringe attorno alla famiglia di Merlo anche X Factor Italia: «Ciao Michele. Il nostro abbraccio più forte va alla tua famiglia e ai tuoi cari». Tanti i fan che lo ricordano, riproponendo le esibizioni durante la partecipazione dell’artista al talent Amici.

Leggi anche: