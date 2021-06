Roland Garros, Sinner sconfitto da Rafael Nadal agli ottavi di finale

Il tennista azzurro, numero 18 al mondo, ha perso per 3 set a 0 contro lo spagnolo

Sfuma anche per Jannik Sinner l’aggancio ai quarti di finale del Roland Garros. Il giovane tennista italiano è stato battuto da Rafael Nadal con il punteggio di 7-5 6-3 6-0. Lo spagnolo, re incontrastato dello slam sulla terra rossa francese, affronterà ai quarti di finale Diego Schwartzman. Uno degli altri quarti di finale vedrà invece l’ultimo italiano rimasto in gara, Matteo Berrettini, scendere in campo contro il numero uno del mondo, Novak Djokovic.

