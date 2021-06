Francia, altra maxi festa a Parigi contro le regole Covid. La polizia interviene con gas lacrimogeni – I video

Per la seconda sera di fila, a Parigi centinaia di persone si sono riunite sul grande prato dell’Esplanade des Invalides, vicino alla Tour Eiffel, per fare festa senza rispettare le regole del distanziamento imposte dalla pandemia di Coronavirus. Secondo quanto si vede dalle immagini pubblicate sui social dai reporter locali, ci sono stati scontri tra alcuni presenti e le forze dell’ordine, arrivate per disperdere la folla. La polizia ha usato gas lacrimogeni. Già venerdì sera, 11 giugno, circa duemila persone, perlopiù giovani, si erano radunati nello stesso punto, spesso in foltissimi gruppi e senza mascherine. La polizia era intervenuta anche ieri per fermare il maxi raduno, avvenuto dopo l’annuncio sui social di una serata “Project X”, dal nome di un film americano del 2012 incentrato su una festa.

