Cristiano Ronaldo infrange un altro record: 11 gol in 5 edizioni dell’Europeo, superato Platini – Il video

Con la doppietta messa a segno nel 3-0 del suo Portogallo contro l’Ungheria a Euro 2020, Cristiano Ronaldo infrange un altro record: il fenomeno portoghese diventa il calciatore con più gol all’Europeo, superando il primato di Michel Platini, che ne segnò 9 in un’unica edizione, quella del 1984 vinta con la Francia (al terzo posto c’è Alan Shearer a 7). Ronaldo ha raggiunto il traguardo a 36 anni, alla sua quinta partecipazione in un Europeo: anche questo è un primato. Per CR7 sono 106 i gol segnati con la maglia del Portogallo. Il prossimo record è dietro l’angolo: le 109 reti in nazionale dell’iraniano Ali Daei distano solo tre lunghezze.

