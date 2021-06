Cristiano Ronaldo e la Coca-Cola, odi et amo: ora la attacca, ma nel 2009 girò uno spot per il mercato asiatico – Il video

Sta circolando in Rete un video che vede protagonista Cristiano Ronaldo testimonial in uno spot del 2009 della Coca-Cola per il mercato asiatico. Ieri, 14 giugno, il calciatore portoghese, davanti alle tv di mezza Europa, si è presentato alla conferenza stampa prima di Ungheria-Portogallo spostando dall’inquadratura le bottigliette di Coca-Cola, sponsor di Euro 2020 e nascondendole, invitando a bere acqua. Ronaldo ha sempre sostenuto di aver raggiunto altissimi livelli sportivi grazie anche a una rigorosa alimentazione e all’esclusione di bibite gassate o zuccherate. Le immagini di Ronaldo “contro” la Coca Cola hanno fatto in poco tempo il giro dei social perché la nota azienda dal 2019 è anche partner della Juventus, club in cui milita CR7. Nove anni prima, però, l’attaccante portoghese aveva prestato il volto a fianco della storica bibita.

