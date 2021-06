La prima foto di Eriksen dall’ospedale, l’abbraccio ai tifosi: «Grazie a tutti, sto bene»

Per il centrocampista danese altri esami in vista

Le prime parole pubbliche le affida al suo profilo Instagram. Christian Eriksen, il calciatore danese che è stato vittima di un malore lo scorso sabato 12 giugno durante la partita degli Europei contro la Finlandia, ha pubblicato una foto dall’ospedale di Copenaghen, dove è ricoverato. «Ciao a tutti e grazie per i vostri pensieri gentili da tutto il mondo. Significano molto per me e per la mia famiglia», ha scritto. «Sto bene, ma dovrò fare ancora degli esami. Ora tiferò per i ragazzi della nazionale danese». La Danimarca, che ha perso 1-0 contro la Finlandia, affronterà giovedì il Belgio.

Negli ultimi giorni sono centinaia i messaggi arrivati al centrocampista. Tanti anche gli omaggi, come quello del compagno di squadra all’Inter, Romelu Lukaku, che gli ha dedicato il primo gol all’europeo. O di un altro nerazzurro, Hakimi, in gol con il Marocco nell’amichevole contro il Burkina Faso. Eriksen potrebbe essere dimesso dall’ospedale già domani, mentre continuano gli accertamenti su cosa possa avere causato il malore dello scorso sabato.

