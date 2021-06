Cina, la partenza dei primi tre astronauti per la nuova stazione spaziale di Pechino – Il video

L’equipaggio rimarrà nello spazio per tre mesi: è la missione più lunga nella storia del Paese asiatico

È decollato alle 3.22 italiane – le 9.22 locali – il razzo Long March-2F con i tre astronauti cinesi a bordo della navicella Shenzhou-12. Dal deserto del Gobi, i tre astronauti sono partiti per la nuova stazione spaziale cinese. La missione durerà tre mesi: per Pechino è la più lunga finora messo a punto. L’emittente statale CGTN ha mostrato le immagini in diretta dall’interno del veicolo spaziale, con i tre astronauti che sollevavano le visiere del casco e uno che sorride e saluta la telecamera. «Secondo le stime del centro di controllo aerospaziale di Pechino, il razzo Long March-2F ha inviato il veicolo spaziale con equipaggio Shenzhou-12 nell’orbita prestabilita», ha affermato Zhang Zhifen, direttore del centro di lancio del satellite Jiuquan. «I pannelli solari si sono aperti con successo e ora possiamo affermare che il lancio di Shenzhou-12 è stato un completo successo».

Prima del decollo, i tre astronauti, con già indosso le loro tute spaziali, hanno salutato una folla di sostenitori e di colleghi. Il comandante della missione è Nie Haisheng, un pilota dell’aeronautica militare dell’Esercito popolare di liberazione che ha già partecipato a due missioni spaziali. Appartengono alle forze armate anche gli altri due astronauti, Liu Boming e Tang Hongbo: il primo è un veterano, il secondo è invece all’esordio.

Credits video: CGTN

Leggi anche: