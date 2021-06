Il minuto di silenzio al 10° minuto in onore di Christian Eriksen durante il match Danimarca-Belgio – I video

Momenti toccanti al Parken di Copenaghen, che da teatro della paura si trasforma in palco delle emozioni. Al 10° del primo tempo della sfida del gruppo B tra Danimarca e Belgio la partita si è fermata per un minuto in segno di solidarietà per Christian Eriksen, che proprio in questo stadio ha rischiato la vita in seguito al malore dovuto a problemi cardiologici. Dopo cinque giorni dall’episodio che ha coinvolto il fantasista dell’Inter, i suoi compagni si sono fermati e abbracciati per raccogliere e forse scaricare le sensazioni accumulate dopo l’incidente al loro collega. Durante i secondi di stop i tifosi hanno mostrato uno striscione con scritto: «Tutta la Danimarca è con te, Christian».

