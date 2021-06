Parigi, altro venerdì di feste e assembramenti in piazza: la polizia interviene per disperdere i presenti – Video

Anche questa sera, 18 giugno, centinaia di persone hanno iniziato a radunarsi per fare festa sull’Esplanade des Invalides, a Parigi, vicino alla Tour Eiffel. Già la scorsa settimana erano state organizzate alcune maxi feste sul prato della piazza, che avevano coinvolto migliaia di giovani. Stavolta la polizia è intervenuta in anticipo per evitare assembramenti, che andrebbero contro le regole imposte dalla pandemia di Coronavirus. In queste ore decine di giovani stavano iniziando ad arrivare dopo l’annuncio sui social di un’altra serata “Project X”, dal nome di un film americano del 2012.

Leggi anche: