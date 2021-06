Gli Azzurri sbarcano sui social in cinese e arabo, l’esame di lingua spericolato di Immobile e Insigne – Il video

Questa sera, alle 18, l’Italia tornerà in campo nell’ultima partita del girone A degli Europei contro il Galles. In questi giorni, l’affetto per gli azzurri sui social è arrivato da ogni parte del mondo. Per questo, da due giorni i tifosi dei ragazzi di Mancini al di fuori dell’Italia potranno seguire i loro beniamini anche sui profili Twitter, Facebook e Instagram in Arabo e su quelli SinaWeibo e WeChat in Cinese. Per l’occasione dunque, i campioni di Mancini si sono prestati a un simpatico siparietto. Da Immobile e Sirigu che hanno provato a parlare cinese, a Belotti e Raspadori che si sono cimentati con l’arabo. Un modo per la nazionale di far arrivare un grazie ai suoi tanti tifosi sparsi in tutto il mondo. «I tifosi arabi, sempre particolarmente attenti alle vicende della nostra nazionale e del nostro calcio in generale, potranno seguire gli Azzurri nella loro lingua – ha scritto la nazionale italiana in un comunicato -. Per i tanti tifosi cinesi che amano la Nazionale, la Figc ha deciso di approdare sui due social media più popolari del colosso asiatico».

Video copertina: Twitter | @Vivo_Azzurro



