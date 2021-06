Jeff Bezos punta tutto sulla fusione nucleare: pronto il suo progetto per produrre energia pulita

Dopo l’annuncio di un imminente viaggio nello spazio, Jeff Bezos si butta nel campo dell’energia nucleare. In realtà non è nuovo del settore: il re di Amazon opera nell’ambiente da circa 10 anni, da quando cioè ha investito capitali in General Fusion. L’azienda canadese ha proposto un progetto per ottenere energia pulita e senza rischi dal processo di fusione nucleare. Il tutto prenderà vita grazie a una minicentrale dimostrativa (delle dimensioni pari al 70% di una commerciale) a Culham, nell’Oxfordshire inglese. Un progetto da 400 milioni di dollari che dovrebbe essere operativo a partire dal 2025. E Bezos dovrebbe parteciparvi in qualità di finanziatore della società. Se la cosa andasse in porto, l’energia si otterrebbe non dalla scissione degli atomi ma dalla fusione delle particelle. Un approccio a basso rischio e che implica una produzione minima di rifiuti radioattivi. Questo però comporterebbe la generazione di calore che arriva a temperature più elevate rispetto a quelle della superficie solare.

Leggi anche: