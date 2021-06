Omicidio Desirée, resta in carcere Brian Minthe: nuova ordinanza a poche ore dalla sentenza per il quarto condannato

La madre di Desirée Mariottini, 16enne di Cisterna Latina trovata senza vita il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo, aveva gridato allo scandalo ieri, 19 giugno, quando è arrivata la sentenza della Corte d’Assise: «Mi attendevo quattro ergastoli, non sono soddisfatta di questa sentenza soprattutto perché uno degli imputati torna libero e questo non doveva succedere. Non ho avuto giustizia». Il riferimento era innanzitutto per Brian Minthe, condannato a 24 anni e mezzo di carcere per l’omicidio della 16enne e che rischiava di essere immediatamente scarcerato per la scadenza dei termini di custodia. A poche ore dalla sentenza però Minthe ha ricevuto una nuova ordinanza di custodia, per cui non potrà lasciare il carcere.

Leggi anche: