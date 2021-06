Rick e Morty, negli Usa il ritorno con la quinta stagione: le prime scene – Il video

Tornano lo scienziato Rick, e il suo curioso nipote Morty. Stasera, negli Stati Uniti, andrà in onda il primo episodio della quinta stagione della serie fantascientifico-comedy della casa di produzione Adult Swim. Per l’occasione, e in attesa della messa in onda, la Adult Swim ha rilasciato qualche minuto della prima scena della nuova stagione. Nell’episodio «Mort Dinner Rick Andre» vedremo Rick alle prese con il suo eterno nemico, Mr. Nimbus. La scorsa stagione era finita con Rick che aveva clonato la figlia Beth, così che la madre di Morty potesse viaggiare libera per la Galassia senza dover occuparsi della famiglia. Al momento non si conosce la data ufficiale dell’uscita in Italia, ma la messa in onda su Netflix – su cui sono disponibili le quattro precedenti stagione – potrebbe arrivare tra metà luglio e l’inizio di agosto. Intanto, sono già disponibili i titoli sempre fantasiosi dei dieci episodi della quinta stagione. Come al solito, gli sceneggiatori si sono divertiti con riferimenti alla cultura pop americana. Troviamo per esempio episodi ispirati alla serie Neon Genesis Evangelion, Samurai Jack o al film Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Video copertina: Adult Swim

Leggi anche: