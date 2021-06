Coronavirus, 21 vittime e 9 ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività stabile allo 0,6%

Il bollettino del 21 giugno

Individuati 495 nuovi casi di Coronavirus in Italia, numero più basso degli 881 contagi del giorno precedente. Il totale delle infezioni registrate dall’inizio della pandemia sale così a quota 4.253.460. Nelle ultime 24 ore, poi, sono morte 21 persone a causa della Covid-19. Ieri, le vittime inserite nella banca dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute ammontavano a 17. I decessi, complessivamente, arrivano alla cifra di 127.291.

La situazione negli ospedali

In Italia, al momento, ci sono 76.853 persone con un’infezione in corso. Di queste, 2.390 sono ricoverate nei reparti ordinari per pazienti Covid (ieri erano 2.444). In terapia intensiva, invece, si trovano 385 cittadini (ieri erano 389). Nelle ultime 24 ore, hanno fatto ingresso in rianimazione 9 nuovi pazienti, più dei 12 registrati il giorno precedente.

Tamponi e tasso di positività

Dal 20 al 21 giugno sono stati analizzati 81.752 tamponi, per un totale di 69.997.973 test eseguiti da febbraio 2020 a oggi. Ieri, i tamponi effettuati erano stati 150.522. Il tasso di positività resta invariato allo 0,6%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

