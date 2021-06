Coronavirus, 31 decessi nelle ultime 24 ore. Stabili gli ingressi in terapia intensivi: +10 (ieri +9)

Il bollettino del 22 giugno

Lieve risalita dei nuovi casi da Coronavirus in Italia. Dopo i 495 di ieri, il dato odierno segna +835 contagi. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute il numero di vittime individuate nelle ultime 24 ore è di 31 (ieri 21). Per un totale di decessi che è salito a 127.322.

La situazione negli ospedali

Sono ancora 2.651 le persone positive al Coronavirus ricoverate in ospedale. Di queste, 2.289 si trovano in aree non critiche (2.390). Mentre 362 sono in rianimazione (385). Nelle ultime 24 ore sono invece stati 10 i nuovi ingressi in terapia intensiva (ieri 9).

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati effettuati 192.882 tamponi, contro i 81.752 di ieri. Il tasso di positività passa così dallo 0.6% allo 0.4%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

