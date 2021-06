Alla fine Salvini ha accettato la mascherina, fin troppo – Il video

In Calabria, il segretario della Lega si è tolto la mascherina durante un mini tour elettorale per usarla come fazzoletto

In tour elettorale a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, Matteo Salvini si è reso protagonista di un episodio che l’ha visto utilizzare la mascherine come fazzoletto. In una giornata calda, il leader della Lega si è prima tolto la mascherina e l’ha poi utilizzata per pulirsi la bocca e asciugare il viso grondante di sudore. A intercettare la scena è stata Selvaggia Lucarelli che sui suoi profili social ha pubblicato un breve filmato in cui vengono mostrate le immagini con protagonista il leader leghista. «Matteo Salvini ancora una volta fulgido esempio sul tema Covid e mascherina: la utilizza per asciugarsi il sudore. Usando per giunta il tessuto esterno, con cui si tampona tutta la faccia. Raccapricciante», ha scritto Lucarelli.

Video: Twitter| Selvaggia Lucarelli

