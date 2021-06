Orban sotto assedio a Bruxelles: «Nessuna legge contro l’omosessualità. Difendiamo genitori e bambini»

Il presidente ungherese arriva al Consiglio europeo con un clima particolarmente ostile per lui, da giorni sotto attacco per le leggi anti Lgbtq+ e le durissime critiche dai leader europei

«Non abbiamo una legge» conto l’omosessualità in Ungheria. «Abbiamo una legge che difende genitori e bambini. È sempre meglio leggere prima e poi reagire». Arrivato al vertice europeo previsto per oggi, 24 giugno, Viktor Orbán si è difeso così davanti ai giornalisti che gli chiedevano delle norme introdotte nel Paese contro la «promozione dell’omosessualità». E ha ricordato di aver «lottato per la libertà sotto il regime comunista, anche per i diritti gay». «Non si tratta di omosessualità», ha insistito, dicendosi disponibile al confronto. Ma non ritirerà la legge, «già approvata e in vigore». E ha poi aggiunto: «Io sono un combattente dei diritti, sono stato un combattente per la libertà sotto il regime comunista, l’omosessualità veniva punita e io ho combattuto per i loro diritti e la loro libertà. Quindi, io difendo i diritti delle persone omosessuali, ma questa legge non riguarda questo, riguarda il diritto dei bambini e dei genitori». Due giorni fa l’Ue ha firmato la dichiarazione contro la legge ungherese che nega i diritti Lgbtq+.

Orbán sotto attacco a Bruxelles

Sono leggi «inaccettabili» quelle imposte dal leader ungherese secondo il premier del Lussemburgo, Xavier Bettel. «L’Europa è un progetto di pace, di tolleranza e di diritti, è triste doverlo ricordare». Il primo ministro, promotore della lettera firmata da 17 leader europei contro le discriminazioni Lgbtq+ in Europa, ha aggiunto che la scelta di votare alcune leggi appartiene al Parlamento nazionale ungherese, ma l’Europa ha «dei valori» e «non è solo denaro e sovvenzioni, ci sono anche diritti e doveri». Ieri, 23 giugno, la condanna anche da parte della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, secondo la quale le norme adottate da Budapest sono «una vergogna». In conferenza stampa, la presidente dell’organo esecutivo europeo ha precisato che una legge che «discrimina persone sulla base dell’orientamento sessuale va contro i valori fondamentali della Ue. Noi non faremo compromessi su questi principi».

