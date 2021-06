Coronavirus, 28 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 30). Stabile il tasso di positività: 0,5%

Corretto il dato sulle vittime: inizialmente era stato comunicato un bilancio di 10 morti, poi il ricalcolo. Intanto calano i ricoveri ordinari mentre gli ingressi in terapia intensiva oggi sono in lieve aumento (12 contro i 4 di ieri)

Il bollettino del 24 giugno

Oggi 24 giugno sono 28 le vittime da Coronavirus contro le 30 di ieri. Il totale dei deceduti sale a 127.362 dall’inizio della pandemia, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il dato di oggi sui decessi è stato rivisto: inizialmente era stato comunicato un bilancio di 10 morti, poi ricalcolato a 28. Nella giornata di ieri, infatti, era stato diffuso il dato di 127.352 decessi, oggi rivisto a 127.334. Intanto nelle ultime 24 ore il numero dei contagiati è salito a 927 contro i 951 di ieri e gli 835 del giorno prima. Il totale delle infezioni è di 4.255.700.

I dati di oggi 24 giugno 2021

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 2.027 contro i 2.140 di ieri (-113) mentre in terapia intensiva si trovano 328 persone (ieri 344, -16). I nuovi ingressi in rianimazione oggi sono 12, ieri 4, il giorno prima 10. In isolamento domiciliare si trovano 59.954 persone mentre i guariti e i dimessi nelle ultime 24 ore sono aumentati di 6.566 unità. Gli attualmente positivi sono in tutto 62.309 (ieri 68.619).

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono 188.191 contro i 198.031 di ieri per un totale di 70.577.077 test eseguiti dall’inizio del monitoraggio. Il tasso di positività oggi è dello 0,5 per cento, esattamente come ieri.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

