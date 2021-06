Euro 2020, il tabellone degli ottavi: sulla strada dell’Italia spuntano Lukaku e Ronaldo

I due migliori marcatori della serie A si sfideranno per l’accesso ai quarti. Gli azzurri in campo sabato alle 21 contro l’Austria

Germania qualificata al fotofinish, l’Ungheria sfiora l’impresa. Si sono chiusi, con non poche sorprese, la fase a gironi dell’Europeo di calcio. Gli uomini di Lowe hanno trovato il passaggio agli ottavi a pochi minuti dalla fine della partita. Rammarico per il ct italiano Marco Rossi, che con la sua Ungheria è andato vicino a battere i tedeschi e accedere al turno successivo. Dal 26 giugno parte la fase delle partite a eliminazione diretta. Toccherà a Galles e Danimarca aprire le danze con la partita in programma alle 18 ad Amsterdam. Seguirà poi l’Italia. Gli azzurri troveranno l’Austria arrivata secondo nel girone C. Domenica, 27 giugno, sarà invece il momento di Cristiano Ronaldo contro Romelu Lukaku. Una riproposizione della sfida di campionato tra Juventus e Inter e tra i due migliori marcatori della serie A. Da questa gara uscirà l’avversaria dell’Italia ai quarti. Lunedì i vicecampioni del mondo della Croazia incontreranno la Spagna. Gli iberici hanno agguantato la qualificazione all’ultima partita grazie a una goleada contro la Slovacchia. Martedì, invece, c’è già aria di una sfida da finale con l’Inghilterra che incontra la Germania. A chiudere gli ottavi la partita tra Svezia e l’Ucraina, qualificatasi come ultima delle quattro migliori terze.

Partite e calendario

Galles – Danimarca – Sabato 26 giugno – Amsterdam, ore 18

Italia – Austria – Sabato 26 giugno – Londra, ore 21

Olanda – Repubblica Ceca – Domenica 27 giugno – Budapest, ore 18

Belgio – Portogallo – Domenica 27 giugno – Siviglia, ore 21

Croazia – Spagna – Lunedì 28 giugno – Copenaghen, ore 18

Francia – Svizzera – Lunedì 28 giugno – Bucarest, ore 21

Inghilterra – Germania – Martedì 29 giugno – Londra, ore 18

Svezia – Ucraina – Martedì 29 giugno – Glasgow, ore 21

