Vaccini, gli esperti avvisano: «In vacanza solo con il richiamo». Ma 2,7 milioni di over 60 non hanno ancora ricevuto la prima dose

In Italia ci sono ancora 2,7 milioni di over 60 che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino anti Covid-19. Il dato è contenuto nell’ultimo report settimanale del governo. Un dato che assume ancora più importanza alla luce della crescente allerta relativa alla variante Delta, che ha spinto nelle ultime ore diversi esperti – tra cui Francesco Vaia (Spallanzani) e l’immunologa Antonella Viola – a invitare gli italiani a completare il ciclo vaccinale prima delle vacanze.

L’appello di Viola e Vaia

«Quando il Regno Unito ha deciso di estendere l’intervallo di tempo tra la prima e la seconda dose dei vaccini a mRNA ho dichiarato la mia preoccupazione – ha scritto Viola su Facebook -, spiegando che generare immunità parziale nella popolazione durante una pandemia favorisce la circolazione di varianti resistenti agli anticorpi. È questo quello che sta accadendo con la variante Delta. Bisogna fare il richiamo senza rimandare a dopo le vacanze». «Dobbiamo andare incontro alle persone per agevolarle nelle vaccinazioni e nel Lazio lo faremo con centri nelle località turistiche, ma prima dobbiamo tutti noi essere attenti e partire per le vacanze con la seconda dose di vaccino già fatta», ha detto Vaia.

I numeri degli ultimi sette giorni

In base ai numeri del governo, negli ultimi sette giorni è stata somministrata la prima dose a sole 140 mila persone con più di 60 anni. Inoltre, una minima parte di queste ha ricevuto AstraZeneca o Johnson&Johnson, i due vaccini raccomandati per questa fascia d’età: sono state somministrate poco più di 8.800 prime dosi AstraZeneca e circa 13.500 del monodose J&J. Il report del governo, aggiornato alle 16 di venerdì, indica che sono complessivamente 2.693.791 gli over 60 che non hanno avuto ancora la prima dose: 354.563 over 80 (il 7,79% del totale della popolazione di questa fascia), 813.389 nella fascia tra 70 e 79 anni (il 13,51%) e 1.525.839 tra i 60 e i 69 anni (il 20,20%). Rispetto al report della settimana precedente, in 7 giorni sono stati raggiunti dalla prima dose 15.088 italiani ultraottantenni, 38.478 tra i 70 e i 79 anni, 86.621 tra i 60 e i 69.

