«Combatteremo il nazismo in altro modo»: la gaffe di Chiellini sul caso Black Lives Matter prima di Italia-Austria – Il video

Nel pre-partita di Italia Austria, il giocatore della Nazionale, e della Juventus, Giorgio Chiellini, è inciampato in una gaffe clamorosa. Rispondendo alla domanda se l’Italia si inginocchierà o meno, Chiellini ha dichiarato: «Cercheranno sicuramente di combattere il nazismo in altri modi, con iniziative insieme alla federazione nei prossimi mesi». Peccato che l’iniziativa sia nata dal movimento del Black Lives Matter per combattere il razzismo, e poi riproposta in molti campi sportivi. Il giocatore bianconero stava commentando le polemiche sul caso di Italia-Galles quando solo cinque azzurri si erano inginocchiati contro il razzismo.

