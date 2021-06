L’appello di Saviano alla Nazionale: «Inginocchiatevi. Da quando ci fa schifo il buon esempio?» – Il video

«Quel gesto così simbolico è pregno di rispetto e umanità. Si può prescindere dal rispetto e dall’empatia umana?». Così lo scrittore Roberto Saviano, in un video pubblicato su Twitter, commenta la polemica relativa alla decisione della Nazionale italiana di inginocchiarsi o meno, prima della partita di Euro 2020 contro l’Austria, per sposare la causa del Black Lives Matter, e quindi per la lotta ai diritti umani. «Un dibattito infame e assurdo che vuole avvelenare un gesto così nobile arrivando a dire che ognuno deve sentirsi libero – tuona Saviano – Ovvio che non basta inginocchiarsi per combattere il razzismo ma questo ci permette, se lo facessero gli atleti della nostra nazionale o comunque chi ha uno spazio di visibilità anche in un luogo di agonismo, di poter muovere qualcuno che, vedendoli inginocchiati, si rende conto che stanno omaggiando chi non ha diritti ed è escluso». «Si inginocchia chi vuole rendere rispetto a chi è vittima, segnare simbolicamente il proprio impegno perché le cose cambino. Quand’è che esattamente ha iniziato a farci schifo il buon esempio?», scrive, infine, su Twitter.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/CIRO FUSCO| Video: TWITTER/ROBERTO SAVIANO

