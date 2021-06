Fratelli d’Italia sorpassa la Lega e il M5s cresce (+0,6%) nonostante la crisi Conte-Grillo – Il sondaggio

Cambio al vertice del sondaggio Swg relativo all’orientamento di voto degli italiani. Stando all’ultima indagine svolta, Fratelli d’Italia sale al 20,7 per cento superando così la Lega di Matteo Salvini che cala dello 0,3 per cento portandosi così al 20,3 per cento: il partito Giorgia Meloni diventa così la prima forza politica del Paese. La settimana presa in esame va dal 21 al 28 giugno. La forza politica che cresce di più in questo arco di tempo è il Movimento 5 Stelle che, nonostante la crisi interna tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, guadagna uno 0,6 per cento rispetto a sette giorni fa. La terza forza politica del Paese rimane il Pd, che sale al 18,8 per cento (+0,2). Stesso tasso di crescita anche per Forza Italia che si attesta al 7 per cento nell’ultima settimana. Lieve miglioramento nei sondaggi anche per il partito Azione di Carlo Calenda (che passa dal 3,8 al 3,9 per cento) e per Sinistra Italiana, che guadagna lo 0,2 per cento arrivando non oltre il 2,7 per cento. Tra gli altri partiti, perdono terreno Italia Viva e +Europa rispettivamente al 2,1 per cento (-0,2) e all’1,8 per cento (-0,1). Seguono i Verdi (1,5 per cento) e Coraggio (1 per cento) entrambe in calo di 0,3 punti.

