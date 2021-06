L’urlo di Boris Johnson a Downing street per il trionfo dell’Inghilterra: «Ora portiamola a casa» – Foto

L’Inghilterra asfalta la Germania con un 2 a 0 e il premier britannico Boris Johnson esulta. Su Twitter, infatti, ha postato una foto scattata a Downing Street davanti alla tv con la moglie Carrie e la frase: «Come on England!» durante Inghilterra-Germania. L’esultanza vera e propria per il premier britannico è arrivata però col secondo gol dell’Inghilterra. Come mostra il secondo tweet, Johnson ha lanciato un urlo liberatorio e allargato le braccia davanti alla tv, proprio come il capitano inglese Harry Kane che aveva appena segnato. «Well done England!», ha scritto Johnson: «We’re with you. Bring it home» («Siamo con voi. Portatela a casa», riferendosi alla coppa).

